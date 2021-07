De prijzen van bestaande koopwoningen stegen vorig kwartaal in alle provincies met minimaal 10 procent. Dat is niet meer voorgekomen sinds het laatste kwartaal van het jaar 2000. Gemeten over heel Nederland kwam de gemiddelde stijging in het tweede kwartaal uit op 13 procent, blijkt donderdag uit gegevens van statistiekbureau CBS.

In Flevoland stegen de prijzen van bestaande koopwoningen het hardst (16,8 procent). In Limburg bleef de toename beperkt tot 11,7 procent, waarmee de provincie onderaan de ranglijst eindigde.

In alle provincies en van alle woningtypes stegen de prijzen. Twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande huizen werden 13,5 procent meer waard. Ook de prijzen van hoekwoningen, tussenwoningen en appartementen stegen met meer dan 10 procent.

De huizenmarkt is al geruime tijd oververhit. Doordat veel mensen een woning willen kopen, maar er weinig worden aangeboden, is overbieden aan de orde van de dag. Uit gegevens van makelaarsvereniging NVM bleek eerder deze maand al dat huizen gemiddeld 8,2 procent boven de vraagprijs worden verkocht. Ook werd duidelijk dat mensen die een rijtjeshuis zoeken gemiddeld maar één geschikt huis kunnen vinden.

Vorig kwartaal verwisselden 52.787 bestaande koopwoningen van eigenaar, 3,9 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar is het aantal transacties zelfs 20,8 procent kleiner. In alle provincies zijn minder woningen gekocht, met uitzondering van Limburg.