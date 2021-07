Verzekeraars Interpolis en Centraal Beheer gaan ook waterschade die is ontstaan bij zakelijke klanten door de overstromingen in Limburg van afgelopen week vergoeden. Normaal wordt dat bij zakelijke klanten niet gedekt door de polis, maar het zijn "uitzonderlijke omstandigheden, dus we willen onze klanten helpen", bevestigt een woordvoerder van Interpolis aan NU.nl.

Verzekeraars dekken wel alleen maar schade die is ontstaan door kleine rivieren. Als een grote rivier zoals de Maas buiten zijn oevers treedt, kan er namelijk zo veel schade ontstaan dat verzekeraars kunnen omvallen als ze dat allemaal moeten vergoeden. "Dat vinden we heel vervelend, maar daar kunnen we niet voor tekenen", zegt het Verbond van Verzekeraars.

Veel van die schade wordt wel gecompenseerd door de Rijksoverheid. Die gaf al aan een deel van de schade te dekken. Zo zou een aantal zaken die niet door verzekeraars kunnen worden gedekt, zoals schade door het breken van de primaire waterkering, door de Rijksoverheid gecompenseerd worden, aldus burgemeester Daan Prevoo van Valkenburg.

De burgemeester noemt het "ontzettend goed nieuws" dat de verzekeraars hebben toegezegd om de schade voor inwoners te dekken. De totale schade in Valkenburg wordt geschat op 400 miljoen euro, waarvan 200 miljoen euro materiële schade en 200 miljoen euro bedrijfsschade.

Volgens Prevoo zijn 270 horecaondernemers en 180 winkels getroffen door de ramp. Het kan maanden duren voordat de schade is hersteld en in sommige gevallen een half jaar, zei hij.