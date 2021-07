De totale verzekerde schade door wateroverlast in Limburg is "een veelvoud van 100 miljoen euro". Het kan nog twee weken duren voordat er bij de verzekeraars een exacter beeld van de schade is. "Eerst moet het water zakken, mensen terug hun huis in en moeten schade-experts langs zijn geweest", aldus het Verbond van Verzekeraars, dat spreekt namens Nederlandse verzekeringsbedrijven.

De claims gaan tot nu toe vooral over extreme neerslag, zegt de verzekeringskoepel. "Maar dat kan nog veranderen. We zien ook overstromingsschades." Volgens een woordvoerder zijn overstromingen uiteindelijk beperkt gebleven tot een klein gebied en waren er meer gemeenten die last hadden van de extreme regenval.

Veel verzekeraars dekken de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg, meldde het Verbond van Verzekeraars vorige week al. Dit geldt ook voor auto's die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen (zoals de elektriciteit) valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden. De vereniging verwacht geen problemen bij de uitkering van het geld.

44 Drone filmt caravans die onder water staan in Roermond

Ook schade bij groente- en fruitboeren

Ook bij Limburgse groente- en fruitboeren loopt de schade door de zware regenval in de miljoenen euro's. Boerenverzekeringsmaatschappij Vereinigte Hagel zegt dat waarschijnlijk hele oogsten zijn mislukt door de vele neerslag. Bij de naar eigen zeggen grootste verzekeraar voor telers in Europa meldden zich tot nu toe bijna dertig Limburgse boeren met waterschade, waar volgens directeur Jan Schreuder "misschien nog een aantal" bij zou kunnen komen.

Ongeveer 15 procent van de Limburgse grond voor groente-, fruit-, boom- en sierteelt is via Vereinigte Hagel verzekerd voor extreem weer. Daar is bij regen sprake van als er minimaal 50 millimeter in 24 uur is gevallen of 85 millimeter binnen 48 uur. Tegen overstromingen kun je je volgens de verzekeraar niet verzekeren. "Iedereen zegt: dat hoort bij de overheid", aldus Schreuder.

400 miljoen euro noodhulp in Duitsland

De Duitse gebieden die door overstromingen zijn getroffen, krijgen tot 400 miljoen euro aan noodhulp. De deelstaten stellen tot 200 miljoen euro beschikbaar. Dat bedrag wordt door de federale regering verdubbeld. Berlijn zal klaarstaan om meer hulp te leveren als dat nodig blijkt, zegt minister Olaf Scholz van Financiën woensdag.

Het geld is voor het herstel van de ergste structurele schade aan gebouwen en gemeentelijke infrastructuur. Ook mag het worden gebruikt voor speciale noodsituaties, waarbij per geval wordt gekeken of de betrokkenen in aanmerking komen voor noodhulp.

Er wordt nog gewerkt aan een aanvullend pakket van vermoedelijk miljarden euro's voor het herstel van de getroffen gebieden. Hoe hoog dat bedrag zal zijn, is nog niet bekend. Dat komt doordat de totale schade nog niet is vastgesteld. De overstromingen hebben op meerdere plekken enorme vernielingen aangericht. Er overleden zeker 170 mensen, onder wie 5 brandweerlieden.