Tesla wil zijn netwerk van oplaadpalen ook beschikbaar stellen voor elektrische auto's van andere merken, zo heeft topman Elon Musk dinsdag gezegd op Twitter. Het netwerk van Tesla heeft wereldwijd zo'n 25.000 oplaadpunten.

Tot nu tot kunnen alleen Tesla's er hun accu opladen, maar dat gaat in de toekomst dus veranderen. Volgens Musk moeten de eerste laadplekken later dit jaar al beschikbaar komen voor andere elektrische auto's. Om welke landen het in eerste instantie gaat, is nog niet duidelijk. Op lange termijn wil de Tesla-topman al zijn laadplekken wereldwijd openstellen.

Veel details zijn nog niet bekend. Zo is het onduidelijk welk tarief andere automobilisten moeten betalen als ze bij een Tesla Supercharger gaan opladen.

Ook is niet duidelijk welke auto's er terechtkunnen. Elektrische auto's van andere merken hebben andere oplaadsystemen. Daardoor zijn de Tesla-oplaadpunten nu niet te gebruiken voor wie in bijvoorbeeld een Nissan Leaf of een Renault ZOE rijdt. Zij moeten dus naar andere laadpunten, waarvan er in Nederland overigens ook al behoorlijk wat zijn.

Tesla-rijders kunnen overigens wel bij deze andere oplaadpalen terecht en hebben daarnaast de 'eigen' Tesla-laadpunten voor zich alleen.