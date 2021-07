Autofabrikant Daimler, moederbedrijf van Mercedes-Benz, heeft afgelopen kwartaal fors meer auto's verkocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Toch heeft het bedrijf veel last van een tekort aan chips, meldt het woensdagochtend in zijn kwartaalcijfers. De verwachting is dat deze problemen de rest van het jaar aanhouden.

Het Duitse bedrijf verkocht wereldwijd 736.385 auto's. Het gaat dan zowel om personenauto's en bestelbusjes als om vrachtwagens en bussen. Dat was 36 procent meer dan een jaar eerder, al waren de verkopen toen zeer laag door de uitbraak van COVID-19.

Klanten kochten vooral meer elektrische auto's. De verkoop hiervan steeg in het eerste half jaar met ruim 300 procent. Inmiddels is een op de tien verkochte personenauto's van Daimler elektrisch of semi-elektrisch. Woensdag komt het bedrijf met een update over de strategie, waarbij de nadruk op elektrisch rijden ligt.

Onder aan de streep hield Daimler afgelopen kwartaal 3,7 miljard euro winst over. Dat was flink meer dan dezelfde periode vorig jaar, toen er een verlies van 1,9 miljard euro was. Dat was toen vooral ingegeven door de gevolgen van de uitbraak van COVID-19. De omzet groeide de voorbije drie maanden met 44 procent naar 43,5 miljard euro.

Voor de rest van het jaar zijn de Duitsers hoopvol gestemd. Ze verwachten dat zowel de omzet als de winst verder toeneemt. Wel wijst het bedrijf op het feit dat het chiptekort roet in het eten kan gooien, omdat deze problemen in de komende kwartalen een rol blijven spelen.