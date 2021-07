Een maaltijdbezorgingsplatform in Nederland heeft een boete van 176.000 euro van Inspectie SZW gekregen, meldt de voormalige Arbeidsinspectie woensdag. Het bezorgplatform had in 2018 22 buitenlandse bezorgers in dienst zonder een werkvergunning voor ze aan te vragen. Om welk platform het gaat, is niet bekendgemaakt.

Inspectie SZW acht het bewezen dat de 22 bezorgers geen zelfstandigen waren, maar in dienst van een maaltijdbezorgingsplatform waren. Het platform krijgt de boete, omdat het bedrijf met het niet aanvragen van werkvergunningen de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) overtreedt.

Het is niet de eerste keer dat Inspectie SZW overtredingen constateert bij het bezorgen van maaltijden. Vorig jaar schreef de inspectiedienst dat veel horecagelegenheden met eigen bezorgers vaak de regels overtreden.

Zo zouden ze te weinig betaald krijgen, te veel uren werken of in sommige gevallen zelfs werken wanneer dat niet zou mogen in verband met de leeftijd van de bezorger.