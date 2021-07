De schade aan de spoorwegen door de overstromingen in Limburg wordt geschat op 500.000 euro, bevestigt een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail na berichtgeving door vakblad SpoorPro. In België lopen de kosten op tot 50 miljoen euro en in Duitsland is sprake van honderden miljoenen euro's schade.

Volgens ProRail valt de spoorschade in Nederland mee, doordat het zwaartepunt van de overstromingen in België en Duitsland lag. Zo vielen in Nederland geen doden, terwijl dat in de twee andere landen wel het geval was.

ProRail bekijkt nu waar schade is ontstaan en hoe dat in de toekomst te vermijden valt. Daarnaast is er een speciaal team bezig met klimaatverandering. Dat bekijkt de komende weken waar extra verbetermaatregelen nodig zijn.

'Kans op onverwachte storingen in de toekomst'

"We blijven alert. Veel schade zal namelijk pas in de komende maanden of jaren zichtbaar worden. Kabels corroderen bijvoorbeeld sneller en door de tijd heen. Dat zou in de toekomst voor onverwachte storingen kunnen zorgen", zegt een woordvoerder.

In Eijsden liep het spoor deels onder water, waardoor de trein tussen Maastricht en Luik nog tot midden augustus niet meer zal rijden. Op het spoor moeten twaalf elektrische spoelen vervangen worden die de spoorstaven met elkaar verbinden.

Schade veel groter in België en Duitsland

De Belgische spoornetbeheerder Infrabel schat de schade aan het spoor op 30 tot 50 miljoen euro. "In totaal moeten we voor 70.000 ton aan nieuwe kiezels leggen en enkele tienduizenden dwarsliggers vervangen. En meer dan 10 kilometer aan spoorbermen en grondverzakkingen moeten opnieuw worden gestabiliseerd", zegt een woordvoerder tegen de Belgische omroep VRT.

In Duitsland zeggen regeringsbronnen tegen persbureau DPA dat de schade tot in de honderden miljoenen euro's loopt en dat voor het herstel van zowel het spoor als de weg zo'n 2 miljard euro zou nodig zijn.