Oliebedrijf Shell gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag in de zaak die Milieudefensie en andere partijen aanspanden. Dat maakt de multinational dinsdag bekend. Twee maanden geleden stelde de rechter dat Shell zijn wereldwijde netto CO2-uitstoot in 2030 met 45 procent moet verminderen ten opzichte van het niveau van 2019.

Shell gaat in beroep tegen de uitspraak, omdat het concern een uitspraak tegen één bedrijf niet effectief vindt. "Er is duidelijk, ambitieus beleid nodig dat fundamentele verandering in het hele energiesysteem stimuleert. Klimaatverandering is een uitdaging die zowel dringende als mondiale actie vereist; actie die de samenwerking bevordert en de coördinatie tussen alle partijen aanmoedigt", stelt Shell-topman Ben van Beurden.

Daarnaast stelt het olieconcern dat het al "de handschoen oppakt" om de CO2-uitstoot te verminderen. Zo wil Shell uiterlijk in 2050 de netto-uitstoot op nul hebben. "We zijn het erover eens dat dringende actie nodig is en we versnellen onze transitie naar netto-nul", aldus Van Beurden.

Milieudefensie laat in een reactie weten het hoger beroep "een verkeerd signaal" te vinden. "Shell kan zijn geld en energie beter steken in het voorkomen van gevaarlijke klimaatverandering. Hoe langer Shell daarmee wacht, hoe ernstiger de gevolgen voor ons allemaal", zegt Milieudefensie-directeur Donald Pols. De vereniging was samen met een handvol andere maatschappelijke organisaties en duizenden burgers verantwoordlijk voor de initiële stap naar de rechter. Ze vinden dat Shell te weinig doet om klimaatverandering tegen te gaan.

De rechter was het daarmee eens en bepaalde dat het oliebedrijf in 2030 wereldwijd 45 procent minder CO2 moet uitstoten dan in 2019. Daarbij draait het niet alleen om de uitstoot van het bedrijf zelf, maar ook die van bijvoorbeeld toeleveranciers en afnemers.

De uitspraak in de rechtszaak werd historisch genoemd, omdat nog niet eerder een rechter een groot bedrijf als Shell de opdracht had gegeven de uitstoot te verlagen.