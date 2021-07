IJsfabrikant Ben & Jerry's stopt met de verkoop van zijn ijs in bezet Palestijns gebied, waaronder Oost-Jeruzalem en Israëlische nederzettingen. Het bedrijf zegt dat het niet in lijn met de waarden van de onderneming is om zijn waren daar te slijten. Daarmee buigt Ben & Jerry's, dat eigendom is van Unilever maar een verregaande autonomie heeft met betrekking tot zijn sociale missie, voor druk van pro-Palestijnse activisten.

Ben & Jerry's is in Israël aanwezig via een bedrijf dat de ijsjes in licentie produceert. Die overeenkomst wil Ben & Jerry's nu aanpassen als die aan het einde van het jaar afloopt, zodat de ijsjes alleen in Israël worden verkocht, maar niet op de bezette Westelijke Jordaanoever. Unilever laat weten actief te blijven in Israël en is blij dat Ben & Jerry's daar ook voor gekozen heeft.

De Israëlische premier Naftali Bennett noemde de beslissing van Ben & Jerry's "moreel verkeerd". Volgens Bennett zijn er meerdere ijsmerken, maar is er "slechts één Joodse staat".

Bennetts partij is voorstander van de Israëlische nederzettingenpolitiek. Meer dan 400.000 Israëliërs wonen in die nederzettingen in gebied dat Israël in 1967 veroverde tijdens de Zesdaagse Oorlog. Veel landen vinden die nederzettingen illegaal, maar Israël bestrijdt dat.

Vorige maand zei moederbedrijf Unilever dat het in Hongarije niet stopt met de verkoop van producten vanwege nieuwe antihomowetgeving die in het land werd ingevoerd. Hoewel het bedrijf "gelooft in gelijke rechten voor iedereen", besloot het toch om zich aan de nieuwe wet te houden, meldde Unilever destijds aan NU.nl.