De Britse vliegmaatschappij easyJet vervoerde afgelopen kwartaal flink meer reizigers dan in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijf kon profiteren van soepelere reisregels en verwelkomde in totaal drie miljoen passagiers aan boord. Toch was het niet genoeg om uit de rode cijfers te blijven, met een verlies van 318 miljoen pond (369 miljoen euro).

Vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar deed easyJet het in de afgelopen maanden beduidend beter. In het voorjaar van 2020 brak de coronapandemie uit en kwam het internationale vakantieverkeer tot stilstand. De luchtvaartmaatschappij vervoerde tussen begin april en eind juni 2020 slechts 117.000 passagiers. Dat was dus afgelopen kwartaal alweer gestegen naar bijna 3 miljoen.

Die reizigers zorgden voor een totale omzet van 213 miljoen pond. Desondanks dook easyJet in het rood, omdat de kosten ruim boven een half miljard pond uitkwamen. Het bedrijf betaalde vorig kwartaal 122 miljoen pond aan reizigers voor vluchten die niet doorgingen en heeft nog voor 230 miljoen pond aan vouchers uitstaan.

Voor het huidige kwartaal is bijna de helft (49 procent) van de reizen volgeboekt. Wel merkt de luchtvaartmaatschappij dat passagiers voorzichtig zijn en pas kort voor vertrek boeken.

Gezien de onzekere situatie durft het bedrijf geen voorspelling te doen voor de omzet en winst in de rest van het boekjaar, dat bij easyJet eindigt op 30 september.