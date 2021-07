De omzet van supermarktketen Jumbo is in het eerste half jaar opgelopen tot 5,36 miljard euro. Dat is een toename van 5,3 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het marktaandeel van Jumbo steeg daarmee tot 21,8 procent.

De verkoop via internet steeg met ruim 50 procent. Dat is volgens Jumbo onder meer een gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen, waardoor veel mensen hun boodschappen liever online doen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen ook fors geïnvesteerd in het netwerk.

Na de recordomzet in het coronajaar 2020 verwachtte de supermarktketen al door te groeien. Jumbo verwacht dat er in de tweede helft van het jaar 23 vestigingen worden geopend, waardoor het totaal op 720 komt.

De resultaten van La Place, de restaurants van V&D die Jumbo overnam toen het warenhuis failliet ging, vielen net als vorig jaar tegen. De restaurantketen was een groot deel van de afgelopen periode gesloten als gevolg van lockdownmaatregelen. De omzet bleef in de eerste helft van het jaar steken op 13 miljoen euro. Dat is een daling van 60 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen de restaurants ook grotendeels gesloten waren.