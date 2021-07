De wereldwijde CO2-uitstoot zal in 2023 een recordniveau bereiken en de jaren erna alleen nog maar verder oplopen. Daarvoor waarschuwt het International Energy Agency (IEA) dinsdag. De verwachte toename is het gevolg van de economische herstelplannen die regeringen in de steigers hebben staan. In die plannen is weinig geld gereserveerd voor duurzame energie, ziet het IEA.

Het IEA heeft becijferd dat slechts 2 procent van de het geld dat regeringen wereldwijd voor economisch herstel hebben gereserveerd, aangewend zal worden voor schone energie. In de analyse zijn achthonderd herstelplannen onder de loep genomen.

"Sinds de uitbraak van COVID-19 hebben veel regeringen de mond vol van het belang van een schone toekomst, maar het lijkt vooralsnog alleen bij mooie praatjes te blijven", zegt IEA-hoofd Fatih Birol. "Ondanks de getoonde ambities blijkt het geld dat voor schone energie gereserveerd wordt slechts een fractie van het totaal."

Overheden en bedrijven wereldwijd hebben naar schatting van het IEA in totaal ruim 13 biljoen euro opzijgezet voor economische herstelplannen.