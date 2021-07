Durfinvesteerders hebben in de eerste zes maanden van dit jaar voor 3 miljard euro in Nederlandse start-ups en groeiende ondernemingen geïnvesteerd, zes keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt dinsdag uit een nieuwe analyse van onder meer de Dutch Startup Association (DSA), KMPG, de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's) en Techleap.

Zo haalde betaalbedrijf Mollie in het afgelopen kwartaal 665 miljoen euro bij durfinvesteerders op. Communicatieplatform MessageBird, voorheen onderdeel van Mollie, was goed voor 800 miljoen euro. De Nederlandse bank bunq haalde 193 miljoen op.

Daarmee was het tweede kwartaal goed voor ruim 2 miljard euro aan durfkapitaal, fors meer dan de 751 miljoen euro die in hetzelfde kwartaal een jaar eerder werd opgehaald. Bovendien is het totaal van 2020, toen door start-ups 1,7 miljard euro werd opgehaald, ook al overtroffen. Vorig jaar draaiden veel durfinvesteerders de geldkraan dicht vanwege de uitbraak van COVID-19.

Durfinvesteerders, ook wel venture capitalists genoemd, ondersteunen startende ondernemers in de hoop dat die bedrijven snel zullen groeien.