De Ierse vliegmaatschappij Ryanair stapt opnieuw naar de rechtbank tegen de beslissing van de Europese Commissie om de staatssteun voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM goed te keuren, zo meldt een woordvoerder van het Ierse bedrijf maandag aan NU.nl.

Eerder op de dag besloot de Europese Commissie de coronasteun van de Nederlandse overheid aan KLM opnieuw goed te keuren. Het pakket van in totaal 3,4 miljard euro was vorig jaar al goedgekeurd door Brussel, maar Ryanair spande daarop een rechtszaak aan bij het Gerecht van de Europese Unie.

Dat Gerecht oordeelde toen dat de motivatie voor de staatssteun niet genoeg onderbouwd was. Volgens de instantie was het niet duidelijk of er ook een deel van het geld bij Air France, dat tot dezelfde holding behoort, zou terechtkomen. Ze vond niet dat de steun moest worden terugbetaald, maar vroeg de Europese Commissie om met een nieuw besluit te komen.

Dat deed de Commissie maandag. In het nieuwe besluit verheldert Brussel onder meer de constructie van Air France-KLM en legt het EU-orgaan uit waarom KLM en niet de gehele holding om steun vroeg.

Ryanair gaat daar echter niet mee akkoord. "We zullen in beroep gaan tegen de beslissing zodra die gepubliceerd is", zegt een woordvoerder tegen NU.nl. "Ryanair verzet zich tegen alle staatssteun die niet transparant en discriminerend is. Deze gigantische miljardenpakketten zijn oneerlijk en illegaal en verstoren de vrije markt."

De lagekostenmaatschappij heeft ook nog procedures lopen tegen de Scandinavische luchtvaartbedrijven SAS en Finnair.