Het aantal dierenpensions is de afgelopen vijf jaar toegenomen in Nederland, blijkt dinsdag uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Waar Nederland in 2016 nog 918 dierenpensions telde, waren dat er dit jaar 1.127: een toename van 23 procent. Vooral Noord-Brabant telt veel hotels voor huisdieren als katten en honden.

Een reden voor de flinke toename van het aantal dierenpensions geeft de KVK niet, maar mogelijk hangt de toename samen met het aantal huisdieren. De afgelopen jaren hebben steeds meer Nederlanders een huisdier genomen, blijkt uit de zogeheten Petmonitor van Aeres Hogeschool in Dronten. Vooral in 2020 werden veel puppy's en kittens in huis gehaald, bleek eerder dit jaar uit cijfers van Dibevo, branchevereniging van de gezelschapsdierensector.

Het aantal logeeradressen voor huisdieren nam vooral toe in de drie grootste Nederlandse provincies: Noord- en Zuid-Holland én Noord-Brabant. Noord-Holland telt dit jaar 130 dierenpensions, 47 meer dan in 2016. De minste dierenpensions vind je in Groningen met in totaal 28 stuks. Hier nam het aantal honden- en kattenhotels juist af.

De zomerperiode is het drukste moment voor de dierenhotels, omdat de eigenaren van de beestjes dan zelf op vakantie gaan. Door de toename van de pensions is er voldoende plek voor iedereen, zegt secretaris Henk van Houwelingen van Dibevo. Toch moet je wel op tijd zijn met boeken. "​Er is nog ruimte, al begint deze wel schaarser te worden. Mensen zullen wat verder moeten rijden voor een plek in de opvang."