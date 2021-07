Nederland voert het meeste bier uit van alle landen in de Europese Unie en moet wereldwijd alleen Mexico laten voorgaan. Al zit buur- en bierland België ons wel op de hielen, blijkt dinsdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederlandse brouwers exporteerden vorig jaar voor meer dan 2 miljard euro aan bier, zowel alcoholhoudend als alcoholvrij. Het merendeel daarvan, zo'n 750 miljoen euro, gaat naar de Verenigde Staten.

Volgens het CBS is Heineken de belangrijkste exporteur, maar zijn er ook nog een aantal andere producenten die hun bier naar het buitenland uitvoeren.

België komt steeds dichterbij

Al sinds 2000 is Nederland de grootste uitvoerder van bier in de EU, maar het verschil met België wordt steeds kleiner. Waar België aan het begin van deze eeuw nog onderaan bungelde in het lijstje van bierexporteurs, schurkt het land nu tegen ons aan.

De bierexport bij onze zuiderburen vervijfvoudigde de afgelopen twintig jaar naar 1,8 miljard euro, terwijl onze exportwaarde maar 75 procent groeide in die periode. Duitsland en Frankrijk vervolledigen de top vier.

Ook veel uitvoer van alcoholvrij bier

Nederland is sinds 2019 ook de grootste exporteur van alcoholvrij bier, na Duitsland van die plek verstoten te hebben. We exporteerden vorig jaar 121 miljoen euro alcoholvrij bier, tegenover 80 miljoen voor Duitsland.

Wereldwijd is Mexico de grootste bierexporteur, maar dat komt vooral doordat het land de Verenigde Staten als belangrijkste klant heeft. 71 procent van het bier dat de Amerikanen invoeren komt uit buurland Mexico, 14 procent uit Nederland en 6 procent uit België.

VS voert meeste Nederlandse bier in

Toch is de VS ook voor ons land de belangrijkste afnemer: 37 procent van de Nederlandse export gaat erheen. Daarna volgen Frankrijk met 10 procent en het Verenigd Koninkrijk met 5 procent. België importeert nauwelijks Nederlands bier, maar voert wel veel bier uit naar ons land. Nederland is de op een na grootste klant van België.

Van ons alcoholvrij bier gaat 42 procent naar de VS, 8 procent naar het VK en 7 procent naar Canada. Duitsland voert 19 procent alcoholvrij bier uit naar de VS en 18 procent naar het VK.