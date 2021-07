Bedrijven in Limburg die de afgelopen dagen de deuren moesten sluiten door de overstromingen mogen een beroep doen op de NOW- en TVL-regelingen. Dat zei demissionair premier Mark Rutte maandag. De regelingen zijn oorspronkelijk bedoeld om bedrijven te steunen die omzetverlies leden door de coronacrisis.

Het demissionaire kabinet besprak maandag de situatie in de provincie Limburg, die de afgelopen dagen werd geteisterd door overstromingen. Hele dorpen werden geëvacueerd, waardoor veel bedrijven verplicht werden om te sluiten. Daarnaast was het door de wateroverlast vaak onmogelijk om bedrijven open te houden.

Rutte laat weten dat de coronasteun die het kabinet nu al iets meer dan een jaar verleent ook kan worden ingezet voor omzetverlies door de wateroverlast. "We maken geen onderscheid in omzetverlies, dus die regelingen zijn ook van toepassing op de ernstige situatie in Limburg", zei hij maandag. "Het kabinet houdt de situatie in de gaten en bekijkt of er meer nodig is."

Met de NOW-steun kunnen bedrijven een deel van hun loonkosten gecompenseerd krijgen als ze minstens 30 procent omzetverlies hebben geleden in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019. De TVL-steun is er om de vaste lasten, zoals elektriciteit en huur, te kunnen blijven betalen.

Verder raadde Rutte bedrijven aan de schade goed in kaart te brengen en foto's te maken. "Dat is nodig voor de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en voor verzekeraars", klonk het.