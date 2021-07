De Europese Commissie heeft de financiële steun van de Nederlandse Staat voor luchtvaartmaatschappij KLM opnieuw goedgekeurd, laat de Commissie maandag weten. De steun van in totaal 3,4 miljard euro werd vorig jaar al goedgekeurd door Brussel, maar het Europees Gerecht sprong er toen tussen. De rechtsinstantie vond het besluit niet goed onderbouwd.

De zaak werd vorig jaar bij het Gerecht van de Europese Unie aangespannen door concurrent Ryanair. Het hof in Luxemburg oordeelde toen dat de Commissie niet duidelijk was over naar wie de staatssteun zou gaan. "Aan de hand van het besluit is niet te zien of de steun echt bij KLM terechtkomt of mogelijk voor een deel ook bij Air France, omdat beide bedrijven tot dezelfde holding behoren", zei een woordvoerder destijds tegen NU.nl.

De miljardensteun hoefde toen niet terugbetaald te worden, benadrukte het Gerecht. De Commissie moest enkel met een nieuw besluit komen. Dat is er maandag uit gerold. In het nieuwe besluit verheldert Brussel onder meer de constructie van Air France-KLM en legt het EU-orgaan uit waarom KLM en niet de gehele holding om steun vroeg.

Als gevolg van het nieuwe besluit blijft de Europese goedkeuring van de staatssteun dus overeind.