Het wereldwijde chiptekort waar met name de auto-industrie mee kampt, kan nog tot ver in 2022 aanhouden. Dat zeggen experts van het onderzoeks- en adviesbureau Gartner tegen het Duitse persbureau DPA. Door die tekorten moesten autofabrieken en productielijnen tijdelijk worden stilgelegd.

Voor geheugenchips kan het volgens Gartner zelfs nog langer duren. Mogelijk zijn die tekorten pas in 2023 of 2024 echt voorbij. Grote chipbedrijven zoals Intel, TSMC en Samsung Electronics hebben aangekondigd tientallen miljarden dollars te investeren in nieuwe capaciteit en de bouw van nieuwe fabrieken.

Gartner zegt verder dat de auto-industrie ook minder inkoopmacht heeft bij halfgeleiders dan bijvoorbeeld producenten van smartphones. Er worden namelijk veel meer chips gebruikt voor de productie van smartphones dan bij auto's.

Daarnaast moet de autosector bij de ontwikkeling van nieuwe modellen jaren van tevoren plannen welke chips gebruikt gaan worden. Daardoor heeft die sector minder alternatieven om uit te wijken naar andere soorten halfgeleiders in het geval van tekorten, zeggen de experts.

De auto-industrie heeft volgens de onderzoekers daardoor te maken met een "perfect storm". Tijdens de coronacrisis werden de bestellingen van autochips op een laag pitje gezet, terwijl de vraag vanuit de elektronicasector juist sterk steeg. Door de pandemie was er veel meer vraag naar apparatuur voor thuiswerken zoals laptops en notebooks, waardoor chipbedrijven hun productie daarop instelden. Nu de autoverkopen weer sterk aantrekken, hebben chipfabrikanten moeite om aan de grote vraag van autobouwers te kunnen voldoen.