De geneesmiddelenfabrikant Leadiant krijgt een boete van bijna 20 miljoen euro van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) omdat het bedrijf een veel te hoge prijs heeft gerekend voor een geneesmiddel. De fabrikant maakte een middel dat wordt gebruikt voor de behandeling van een zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte en voerde daar enkele jaren geleden een "enorme prijsverhoging" op door.

Leadiant nam het middel in 2008 over van een andere fabrikant. In Nederland kostte het middel toen 46 euro per verpakking van honderd capsules. Maar eind 2009 veranderde Leadiant de naam van het middel en verhoogde het bedrijf de prijs naar 885 euro.

Maar de prijs steeg nog verder. In 2014 vroeg Leadiant een weesgeneesmiddelenstatus en handelsvergunning aan voor het middel en steeg de verkoopprijs naar 3.101 euro. Nog eens drie jaar later liet Leadiant mensen 14.000 euro voor een maanddosis betalen.

De ACM zegt dat geneesmiddelenfabrikanten die betaalbare innovatieve geneesmiddelen op de markt brengen een belangrijke maatschappelijke bijdrage leveren, en dat ze daar best aan mogen verdienen. "Maar hier zien we iets heel anders", zegt Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de waakhond. "Leadiant heeft na een beperkte investering en met weinig risico een enorme prijsverhoging doorgevoerd voor een al lang bestaand geneesmiddel. Er is hier helemaal geen sprake van innovatie. Wij beschouwen dit als een zeer ernstige overtreding."

In Nederland zijn er zo'n zestig patiënten afhankelijk van het middel, die het hun hele leven moeten gebruiken. De patiënten lijden aan de zeldzame erfelijke stofwisselingsziekte cerebrotendineuze xanthomatose (CTX), met symptomen als chronische diarree, slechter zien, bewegingsstoornissen en psychoses. De ziekte is progressief.