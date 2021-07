Een van de belangrijkste sponsoren van de Olympische Spelen in Tokio wil niet meer geassocieerd worden met het evenement. Het gaat om autobouwer Toyota, die heeft besloten geen commercials uit te zenden waarin een link wordt gelegd met het evenement, dat vrijdag 23 juli begint.

De steun voor de Spelen onder het Japanse publiek is niet groot vanwege de vrees voor extra coronabesmettingen.

Meer dan tienduizend sporters van over de hele wereld reizen af naar Tokio. Ook officials en journalisten komen naar het evenement toe.

Toeschouwers zijn weliswaar niet welkom, maar toch vrezen veel Japanners dat de andere bezoekers zorgen voor extra besmettingen en wellicht ook voor nieuwe varianten van het coronavirus. Dit terwijl in de Japanse hoofdstad de noodtoestand is uitgeroepen vanwege het grote aantal coronabesmettingen.

Het is voor Toyota een reden om in zijn commercials geen link meer te leggen met de Spelen, meldt nieuwsdienst Reuters. Ook is de topman van het autoconcern, Akio Toyoda, niet aanwezig bij de openingsceremonie van aanstaande vrijdag.

Inmiddels zijn 61 sporters en andere bezoekers positief getest op het coronavirus. Volgens de organisatie gaat het echter om een zeer klein deel van het aantal geteste personen en is de kans op een grote uitbraak minimaal.