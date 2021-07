Auto-ontwikkelaar Lightyear laat zijn auto op zonne-energie produceren door het Finse Valmet Automotive, zo heeft het bedrijf maandag bekendgemaakt. Andere kandidaten, waaronder het Nederlandse VDL Nedcar, vallen daardoor buiten de boot.

Lightyear is een Brabants bedrijf dat een auto heeft ontwikkeld met zonnepanelen aan boord: de Lightyear One. Het voertuig gebruikt de stroom die deze panelen produceren om te rijden. De productie van de auto begint in de zomer van 2022 in een fabriek van Valmet in Finland.

Lightyear-topman Lex Hoefsloot zegt tegen Het Financieele Dagblad (FD) dat er drie gegadigden waren om de auto te maken. Daar zat ook VDL Nedcar bij. Toch heeft de CEO besloten de productie door Valmet te laten uitvoeren.

De Brabanders kozen voor de Finnen vanwege hun uitgebreide ervaring met het produceren van auto's, waaronder veel elektrische auto's. In totaal heeft Valmet al zo'n 1,7 miljoen voertuigen gebouwd, onder meer voor Porsche, Saab en Daimler. Ook heeft het een eigen productielijn voor batterijen.

Onlangs heeft de Lightyear One bij een proef 710 kilometer gereden zonder tussentijds op te laden. Dit is belangrijk omdat veel elektrische auto's die al op de markt zijn een beperkte actieradius hebben.