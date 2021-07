De provincie Gelderland wil de grond onder zo'n duizend nieuwbouwwoningen kopen. Provinciale Staten moeten zich nog buigen over het plan, maar de provincie hoopt nieuwbouwwoningen op deze manier bereikbaarder te maken voor mensen met een lager inkomen, schrijft de Gelderlander maandag.

Normaal gesproken kosten de huizen volgens de krant zo'n 250.000 euro. De provincie wil (een deel van) de grond kopen voor 50.000 euro, waardoor de huizen door de ontwikkelaars voor 200.000 euro verkocht kunnen worden.

De kopers moeten wel erfpacht aan de provincie betalen, maar als ze later het huis weer willen verkopen, is dat inclusief de grond. De eigenaar en de provincie delen dan in de winst of het verlies.

De regeling kent één nadeel. Hoewel de huizen goedkoper zijn, zal het voor de kopers lastig blijven om ze te financieren. Hypotheekverstrekkers zullen het namelijk als een risico zien dat de kopers erfpacht moeten betalen, waardoor ze minder gunstige hypotheken zullen verstrekken, aldus de krant.