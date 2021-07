De digitale munt Dogecoin is flink in waarde gestegen dankzij een nieuwe profielfoto van Tesla-topman Elon Musk op Twitter. Op de foto is hij te zien met een spiegelende zonnebril. In de reflectie is een shiba te zien, de officieuze mascotte van Dogecoin.

Toen de online gemeenschap lucht kreeg van de nieuwe profielfoto, steeg de waarde van de digitale munt in korte tijd met 20 procent. Daar was op zondag nog de helft van over.

De koers werd daarnaast ook opgedreven door een tweet van Musk zelf op zaterdag. Hij reageerde daarmee op een strip van een andere gebruiker, waarin het zoontje van Musk een Dogecoin koopt.

"Lil X (koosnaam van zijn zoon, red.) hanteert zijn Doge-portefeuille als een baas. Hij heeft het woord 'verkopen' überhaupt nog niet in de mond genomen", aldus Musk. Zijn zoontje, dat voluit X AE A-Xii heet, is overigens pas een jaar en twee maanden oud.

De koersen van cryptovaluta reageren doorgaans heftig op uitspraken, tweets of tv-optredens van Musk. Het is echter moeilijk hem te beschuldigen van marktmanipulatie, want er zijn geen regels op de cryptomarkt.

De Dogecoin is op het moment van schrijven zo'n 19 dollarcent waard, omgerekend 16 eurocent. Op het hoogtepunt in mei, ook toen als gevolg van een tweet van Musk, was de digitale valuta ongeveer 72 dollarcent waard.