Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, houden zondagmiddag weer een nieuwe digitale bijeenkomst. Zo'n top is nu weer mogelijk omdat er aanzienlijke vooruitgang is geboekt bij het oplossen van de impasse met de Verenigde Arabische Emiraten. Dat land blokkeerde eerder nog een deal om de olieproductie te verhogen.

Onlangs kwamen er al berichten naar buiten dat er een voorlopig compromis was gesloten tussen de VAE en de andere olielanden. Het land zou daarbij meer olie mogen produceren dan nu het geval is.

Het voorstel moet evenwel nog worden goedgekeurd door alle leden van de OPEC+, zoals de alliantie van het oliekartel en zijn bondgenoten ook wel wordt genoemd. Een overeenkomst tussen de leden van de OPEC+ over de olieproductie liep onlangs juist stuk door weerstand van de VAE. Het land vond dat zijn huidige productiequotum te laag is en zou moeten worden verhoogd.

Door het economisch herstel van de coronacrisis is de vraag naar olie sterk gestegen en zijn de prijzen tot het hoogste punt in jaren geklommen. De OPEC+ besloot eerder de productie van olie scherp te verlagen om daarmee de prijzen te stutten. Het kartel probeert de productie nu weer geleidelijk op te voeren vanwege het herstel van de vraag.

Krapte op oliemarkt kan economisch herstel ondermijnen

Dat laatste lijkt hard nodig. Het Internationaal Energieagentschap (IEA) waarschuwde eerder deze week dat de prijzen van brandstoffen zoals benzine nog sterker kunnen gaan stijgen door de krapte op de oliemarkt. Volgens het IEA zou dit het economisch herstel kunnen ondermijnen.

In Nederland bereikte de benzineprijs volgens consumentenorganisatie UnitedConsumers onlangs zijn hoogste niveau ooit, met een adviesprijs voor een liter E10 (Euro95) van 1,962 euro. Om dat bedrag gaat het nu ook. Pomphouders kunnen wel afwijken van de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen.

Automobilisten zijn doorgaans het duurst uit bij tankstations langs de snelweg. Volgens prijsvergelijker brandstof-zoeker.nl is het bij enkele goedkope pompen in Nederland nog steeds mogelijk om E10 voor circa 1,70 euro per liter te tanken.