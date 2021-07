Chinese consumenten hebben dit jaar al zo'n 34,5 miljard yuan (4,5 miljard euro) uitgegeven met de zogeheten digitale yuan, blijkt uit een onderzoek van de centrale bank van China waar Nikkei over schrijft. Sinds eind 2019 loopt er een proef met de digitale munt in enkele Chinese steden. China loopt daarmee voor op andere landen zoals het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, die vooralsnog alleen praten over een eigen digitale munteenheid.

Inmiddels hebben ruim 20 miljoen Chinezen een digitale portefeuille aangemaakt waarin de munteenheid kan worden bewaard. Daarmee zijn weer 71 miljoen betalingen gedaan, met een totale waarde van 34,5 miljard yuan. Het digitale geld wordt onder meer uitgegeven bij winkels en restaurants, maar kan ook gebruikt worden in het openbaar vervoer.

Hoewel miljoenen Chinezen inmiddels meedoen aan de proef is er volgens de Chinese centrale bank nog geen datum geprikt voor het officieel uitbrengen van de digitale munt. Volgens Nikkei wordt de proef volgend jaar uitgebreid bij de Winterspelen in Peking en kan de digitale yuan op z'n vroegst later in het jaar helemaal in gebruik worden genomen.

Waar de Chinezen al hard op weg lijken te zijn naar een eigen digitale munt, blijven andere landen nog achter. In het Verenigd Koninrijk, de Verenigde Staten en Japan wordt momenteel onderzocht in hoeverre een eigen digitale munt haalbaar is. De Europese Centrale Bank kondigde woensdag ook een onderzoek aan naar een eigen digitale munt.