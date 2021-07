De best betaalde bestuursvoorzitter van Nederland werkt voor techinvesteerder Prosus, blijkt zaterdag uit onderzoek van de Volkskrant. Het inkomen van topman Bob van Dijk kwam vorig jaar in totaal uit op zo'n 15 miljoen euro. De krant keek in het onderzoek naar de beloningen in de top van in totaal 115 bedrijven en instellingen.

Prosus is de afgesplitste techinvesteringstak van het Zuid-Afrikaanse conglomeraat Naspers. Het bedrijf bezit onder meer een groot belang in de Chinese gigaonderneming Tencent. Dat belang maakt het een van de meest waardevolle bedrijven op de Amsterdamse beurs. En dat valt terug te zien in het inkomen van Van Dijk, die vorig jaar een krappe 15 miljoen euro bij kon schrijven. In 2019 was dat bedrag nog hoger: 38,6 miljoen euro.

Uit het onderzoek van de Volkskrant blijkt dat Nancy McKinstry, CEO van Wolters Kluwer, de op een na best verdienende toppersoon is van Nederland. Haar inkomen over 2020 kwam uit op 12,95 miljoen euro.

Waar Van Dijk van Prosus dus de best betaalde bestuursvoorzitter in Nederland is, zit het best betaalde bestuur in Eindhoven bij chipmaker NXP. De twee bestuursvoorzitters van de voormalige Philips-tak verdienden in 2020 in totaal 19,5 miljoen euro.

Het bestuursvoorzittersduo van JDE Peet's, moederbedrijf van Douwe Egberts, is met in totaal 12,9 miljoen euro de beste nieuwkomer volgens het onderzoek. JDE Peet's heeft sinds vorig jaar een notering op de Amsterdamse beurs.