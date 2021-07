Veel zelfstandigen hebben door de coronapandemie minder financiële reserves dan twee jaar geleden. Het gaat vooral om zzp'ers in beroepen die zwaar zijn geraakt door de crisis, zoals taxichauffeurs, schoonheidsspecialisten en kappers. Veel zelfstandigen in de IT en of in administratieve beroepen zagen hun spaarpot juist groeien. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

De Haagse rekenmeesters vroegen zzp'ers in verschillende sectoren hoelang ze hun hoofd boven water kunnen houden als hun inkomen ineens wegvalt. Een op de vijf zelfstandigen zei het minder dan drie maanden uit te kunnen houden. Dat is ongeveer net zoveel als bij de peiling die het CBS twee jaar geleden deed. Zo'n 39 procent gaf aan een jaar of langer zonder inkomen te kunnen. Dat was twee jaar geleden nog 41 procent.

De verschillen tussen diverse bedrijfstakken zijn groot. Niet verrassend zagen vooral zelfstandigen die tijdens de lockdown te maken kregen met contactbeperkende maatregelen hun financiële buffer kleiner worden.

Bij dienstverleners, waar contactberoepen zoals kappers toe behoren, steeg het aantal zelfstandigen dat minder dan drie maanden zonder inkomen kan rondkomen van 24 naar ruim 33 procent. Van deze groep had 84 procent tijdens de coronacrisis minder werk.

In transport en logistiek, waar onder meer taxichauffeurs onder vallen, steeg het aantal zzp'ers dat minder dan drie maanden zonder inkomen kan van ongeveer 30 naar 33 procent. In de IT daalde dit aantal juist, van ruim 16 procent twee jaar geleden naar zo'n 11 procent nu.