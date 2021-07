Het aantal schademeldingen vanwege wateroverlast door het noodweer in Limburg loopt op, meldt verzekeraar Interpolis. Vrijdagochtend stond de teller op ruim zevenhonderd meldingen. Interpolis geeft verder aan "nog een veelvoud" van dit aantal te verwachten, omdat nog niet iedereen de kans heeft gehad schade te melden.

De meeste schademeldingen komen net als de afgelopen dagen uit Zuid-Limburg, te weten de gemeenten Heerlen, Valkenburg aan de Geul en Gulpen-Wittem. Daar is sinds dinsdagavond veel regen gevallen waardoor straten en huizen onder water zijn komen te staan. Ongeveer 90 procent van de meldingen betreft schade aan woningen, de rest gaat om schade aan auto's.

"Schade-experts en herstelbedrijven zijn met maximale inzet aanwezig in Zuid-Limburg. We proberen klanten daar te bereiken, zo goed als het mogelijk is. En we gaan klanten direct benaderen via sms, omdat we niet overal even makkelijk kunnen komen. Vooralsnog zijn we druk met de eerste opvang en ondersteuning van klanten met schade", aldus een woordvoerder.

Verzekeraars denken dat de schadeafhandelingen van het noodweer in Limburg nog enige tijd zullen duren. Daarvoor moet het water eerst zakken en moeten de panden drogen, zei Johan van den Berg al. Hij is directeur van Stichting Salvage, die namens verzekeraars kortstondige eerste hulp biedt bij calamiteiten. Goed drogen is volgens hem een voorwaarde voor blijvend goed herstelwerk.

Veel verzekeraars dekken de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg, meldden Salvage en het Verbond van Verzekeraars donderdag in een gezamenlijke verklaring. Dit geldt ook voor auto's die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden.

Het demissionaire kabinet beschouwt de overstromingen in de provincie Limburg ook "in formele zin" als een ramp, zei premier Mark Rutte donderdagavond. Dat betekent dat een wet van toepassing is die bepaalt dat mensen met schade die de verzekering niet dekt, bij de Rijksoverheid kunnen aankloppen. De toepassing van de Wet tegemoetkoming schade door rampen moet nog worden uitgewerkt.