De fraude die is gepleegd door de voormalige bestuursvoorzitter van het advocatenkantoor Pels Rijcken blijkt groter dan eerst werd gedacht. Ook de Staat is als cliënt in enkele zaken benadeeld, schrijft demissionair justitieminister Ferd Grapperhaus vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer. Advocaten van Pels Rijcken behartigen vaak de belangen van de Staat in rechtszaken.

De schade voor de Staat lijkt vooralsnog beperkt, schrijft Grapperhaus. Om welk bedrag het gaat, wordt echter niet vermeld. De minister voegt eraan dat het "vanzelfsprekend ontoelaatbaar" is en dat hij de zaak hoog opneemt. "Het is van het grootste belang dat de juridische bijstand van de Staat in goede handen is." De totale fraude bedraagt 9,5 miljoen euro, waarvan een deel dus publiek geld is.

De betrokken ex-bestuursvoorzitter Frank Oranje is vorig jaar overleden. Gebleken is dat hij soms flinke geldbedragen heeft weggesluisd naar privérekeningen buiten het bedrijf. Accountantskantoor Deloitte, dat onderzoek deed naar de fraude, concludeert dat Oranje dat gedurende ten minste achttien jaar heeft gedaan.

Het ging om geld dat was geplaatst op een speciale rekening binnen het kantoor, die Oranje als notaris in beheer had. Hij deed dat via door hem opgerichte stichtingen en extra bankrekeningen. Ook vervalste hij bevestigingen voor overboekingen en maakte hij valse e-mailadressen aan.

Dat hij zo'n lange tijd geld kon onttrekken aan de rekening zonder dat anderen het opmerkten, was mogelijk doordat hij het ontstane tekort steeds aanvulde met geld van rechthebbenden in andere dossiers. Zo "vulde hij in feite gaten met gaten waardoor rechthebbenden steeds zijn betaald", melden de onderzoekers.

Ze vonden geen aanwijzingen dat andere medewerkers van Pels Rijcken betrokken waren bij de wanpraktijken of ervan afwisten. Het advocatenkantoor heeft inmiddels maatregelen genomen om dit soort fraude tegen te gaan en er staan er nog meer op stapel. Ondanks de "ernstige feiten" is Grapperhaus vooralsnog niet van plan om een andere landsadvocaat te kiezen, schrijft hij.