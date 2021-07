Groenland heeft besloten om alle toekomstige zoektochten naar olie rond het eiland uit klimaatoverwegingen stop te zetten. Olie heeft geen toekomst, zegt de overheid volgens Deense media over het besluit.

Waarschijnlijk blijft er door dit besluit veel olie onder de zeebodem zitten. Naar schattingen zit er alleen al onder de westkust van Groenland nog voor zo'n achttien miljard vaten olie in de grond.

In 2019 werden er wereldwijd ongeveer honderd miljoen vaten olie per dag verbruikt. Met de voorraad die onder de westkust ligt, zou de hele wereld dus ongeveer een half jaar vooruit kunnen.

De overheid van Groenland zegt dat de gevolgen van de oliewinning voor het klimaat en de natuur te groot zijn. Het is echter ook een economische keuze. "De middelen die we gebruiken om ons olieavontuur in leven te houden, kunnen we beter in andere delen van de economie stoppen", aldus Naaja H. Nathanielsen, de minister die verantwoordelijk is voor natuurlijke hulpbronnen.

De gevolgen van klimaatverandering voor Groenland zijn groot. Over de hele wereld zijn de effecten al te merken, bijvoorbeeld doordat we te maken krijgen met extremer weer. In Groenland komt daar nog eens bij dat de ijskap, die ongeveer 80 procent van het eiland bedekt en de op een na grootste ijsmassa ter wereld is, rap aan het smelten is.