Door de enorme groei aan online bestellingen opent PostNL in september twee nieuwe pakketdepots in België, meldt het bedrijf vrijdag. Verder opent het Nederlandse postbedrijf volgend jaar een tweede sorteercentrum in België en begint het aan de bouw van een derde sorteercentrum. Door de uitbreiding nadert PostNL de capaciteit van de Belgische marktleider bpost.

"De e-commerce in België groeit nog steeds enorm. Het volume aan pakjes dat dagelijks bezorgd moet worden, blijft dus ook stijgen", legt Rudy Van Rillaer, directeur van PostNL België, uit. "Om al deze bestelde pakjes vlot te kunnen bezorgen, schalen we onze capaciteit op." Door de uitbreiding kunnen er volgens PostNL dagelijks driehonderd extra ritten worden uitgevoerd door pakjesbezorgers. "Dat biedt de mogelijkheid voor het dagelijks leveren van tienduizenden extra pakketten", aldus Van Rillaer.

Daarmee nadert PostNL de capaciteit van marktleider bpost. Momenteel levert het postbedrijf zo'n 200.000 pakketjes af aan Belgische klanten, maar na de uitbreiding zou PostNL er bijna half miljoen per dag kunnen bezorgen, meldt De Standaard. Concurrent bpost bezorgt dagelijks zeker 500.000 en dat aantal kan op een drukke dag zelfs oplopen tot 600.000. De uitbreiding levert volgens PostNL enkele honderden banen op.

PostNL ligt de afgelopen maanden flink onder vuur in België. Zo wordt het postbedrijf in België vervolgd voor mogelijke structurele sociale fraude rond hun pakjesbezorgers. Daarnaast kwamen er vorige maand misstanden aan het licht bij post- en pakketdepots. Uit controles in juni bleek onder meer dat arbeidscontracten ontbraken en werkloosheidsregels overtreden werden. Hierop dreigde de openbaar aanklager de depots te sluiten.