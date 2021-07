De hele Amerikaanse Boeing 737-vloot, die bestaat uit in totaal zo'n 2.500 toestellen, moet worden onderzocht. Dat heeft de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA bepaald. Volgens FAA zijn er mogelijk problemen met de drukschakelaar van de toestellen.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft geen bevoegdheid over andere landen, maar het is waarschijnlijk dat de 737's ook in de rest van de wereld worden gecontroleerd. Wereldwijd zijn er ruim negenduizend 737-toestellen.

De kans dat een drukschakelaar uitvalt, is volgens de FAA veel groter dan eerst werd aangenomen en dat vormt een risico voor de veiligheid. Als de druk wegvalt in de cockpit kunnen piloten snel buiten bewustzijn raken wanneer ze op grote hoogte vliegen. Ze moeten dan binnen enkele tientallen seconden een zuurstofmasker opzetten. Dat heeft in het verleden meermaals tot een vliegtuigcrash geleid.

Zo stortte een gecharterd vliegtuig van Helios in augustus 2005 neer op een berg ten noorden van de Griekse hoofdstad Athene. Uit onderzoek bleek naderhand dat de luchtdruk in het toestel was weggevallen door een fout van de piloten. Daardoor verloren alle 121 inzittenden het bewustzijn. Stuurloos vloog het toestel verder, tot de brandstof op was.

Alle 737-modellen worden nagegaan, zo ook de 737 MAX-toestellen. De vliegtuigen van dit type stonden meer dan een jaar aan de grond na twee crashes die werden veroorzaakt door problemen in het computersysteem. Bij de crashes kwamen in totaal 346 mensen om het leven. Het hoofdpijndossier heeft de Amerikaanse vliegtuigbouwer inmiddels miljarden gekost.

Eerder deze week werd ook bekend dat de vliegtuigbouwer dit jaar veel minder 787 Dreamliners gaat leveren dan voorzien. In de toestellen werd een fabricagefout in de buurt van de neus ontdekt.