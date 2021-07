Nederlandse supermarkten zullen in 2022 iets minder verkopen dan dit jaar, blijkt vrijdag uit een onderzoek van IRI. De marktonderzoeker verwacht dat consumenten volgend jaar weer vaker buiten de deur kunnen én zullen eten en drinken, waardoor de supermarkten minder nodig zijn. IRI voorspelt een omzetdaling van 1,2 procent.

De verwachte daling komt na twee financiële topjaren voor supermarkten. Aan het begin van de coronacrisis kregen de supers te maken met gehamster vanwege angst voor tekorten. Daarna draaiden ze een goede zomer, doordat veel Nederlanders in eigen land bleven en ze daar te maken kregen met subtropische temperaturen.

Die rinkelende kassa's hielden ook dit jaar aan: als gevolg van de aanhoudende coronamaatregelen kunnen restaurants en cafés pas een maand weer gasten ontvangen en kunnen ze dit nog steeds maar in beperkte mate. Daarbij komt dat het virus nog niet weg is. Hierdoor kiezen Nederlanders vaker toch voor een extra lekkernij uit de supermarkt, waardoor de omzetten stijgen. IRI verwacht dan ook dat de supermarktomzet dit jaar 1,5 procent hoger ligt dan in 2020.

Dit zal veranderen in 2022, wanneer de economie naar verwachting weer volledig geopend zal zijn. Nederlanders zullen dan weer vaker in de horeca te vinden zijn, wat ten koste gaat van de extra supermarktomzet. De marktonderzoeker verwacht daarom een omzetdaling van 1,2 procent in 2022.

IRI benadrukt wel dat niets zeker is rond de coronapandemie. "Als er in 2022 wederom coronamaatregelen noodzakelijk zijn, zoals we deze het afgelopen jaar hebben meegemaakt, dan is een lichte groei van supermarktomzet in 2022 wel mogelijk", aldus IRI.