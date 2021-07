Tijdens de coronacrisis zijn veel faillissementen en ontslagen voorkomen, meldt Rabobank vrijdag. Op basis van historische gegevens over krimp denkt de bank dat er ongeveer 230.000 werklozen en 5.300 faillissementen voorkomen zijn. Hoewel de werkloosheid naar verwachting nog iets zal oplopen, verwacht de bank geen faillissementsgolf meer.

Rabobank schrijft dat het grote aantal werklozen is voorkomen doordat werkgevers steun kregen vanuit de overheid. Daarmee konden ze hun werknemers minder uren laten werken, in plaats van ze te ontslaan.

Op basis van de historische relatie tussen economische krimp en de werkloosheid zou de bank verwachten dat de werkloosheid nu op 5,7 procent zou liggen, maar in mei was dat 3,3 procent. Wel verwacht de bank dat dit nog iets op zal lopen, naar 4,2 procent in 2022.

Maar zolang er geen nieuwe lockdown komt, blijft de gevreesde faillissementsgolf onder bedrijven uit, denkt de bank. Dat stellen accountants- en adviesfirma PwC en onderzoekers van de Universiteit Leiden vrijdag ook in een onderzoek. Ze hebben honderd experts op het gebied van herstructurering en faillissementen ondervraagd over hun verwachtingen.

Horeca, detailhandel en cultuursector blijven het lastig hebben

Meer dan zeventig experts zeggen dat de omvang van het aantal faillissementen minder zal zijn dan eind 2020 werd aangenomen. Daarnaast is de verwachte piek in het aantal faillissementen waarschijnlijk met ongeveer een half jaar vertraagd tot het tweede kwartaal van volgend jaar, staat in het rapport.

De experts hebben er over het algemeen vertrouwen in dat de steunmaatregelen van de overheid hun werk hebben gedaan en voldoende zijn. Toch blijven er ook sectoren die het lastig hebben. Dan gaat het bijvoorbeeld om de horeca, de detailhandel en de cultuur- en recreatiebranche.

Sommige kenners maken zich ook zorgen over de vastgoedsector. Verhuurders van winkelpanden kunnen bijvoorbeeld op termijn nog te maken krijgen met extra financiële gevolgen van de coronacrisis, als het aantal fysieke winkels afneemt doordat er meer online wordt geshopt.