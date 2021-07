De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag tegenover de Duitse bondskanselier Angela Merkel opnieuw zijn bezorgdheid geuit over het bijna voltooide Nord Stream 2-project, een pijplijn die gas direct van Rusland naar Duitsland zal leveren.

Volgens de VS zal de gaspijpleiding de Europese afhankelijkheid van Russisch gas vergroten. Dat zou Rusland in staat stellen politieke druk uit te oefenen op kwetsbare Oost- en Midden-Europese landen, waaronder de Amerikaanse bondgenoot Oekraïne.

Biden werd vlak voor de ontmoeting met Merkel in het Witte Huis door Republikeinen onder druk gezet om de kwestie aan te kaarten. Zo schreef de Republikeinse senator Marco Rubio een openbare brief aan Biden, waarin hij stelde dat de pijpleiding al een economische impact heeft op Oekraïne.

Volgens Rubio is Gazprom, het Russische energiebedrijf dat Nord Stream 2 exploiteert, "al begonnen het gebruik van pijpleidingen in Oekraïne te verminderen". Daardoor zou Oekraïne waardevolle doorvoervergoedingen mislopen.

VS: 'Rusland mag energie niet gebruiken als wapen'

Wel toonden Biden en Merkel zich eensgezind wat betreft hun houding ten opzichte van Rusland. Zo zei Biden op een gezamenlijke persconferentie: "Hoewel ik mijn bezorgdheid over Nord Stream 2 heb herhaald, zijn bondskanselier Merkel en ik het er absoluut over eens dat Rusland energie niet mag gebruiken als wapen om zijn buren zijn wil op te dwingen of ze te bedreigen."

Merkel zei tijdens diezelfde persconferentie dat Oekraïne ook na ingebruikneming van Nord Stream 2 een "doorvoerland voor energie moet bijven". Biden benadrukte dat het verschil van mening tussen de Duitse en Amerikaanse bondgenoten de onderlinge verhoudingen niet verstoort. "Goede vrienden moeten het met elkaar oneens kunnen zijn."