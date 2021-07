Veel schade aan huizen en bedrijven door de extreme regenval in Limburg wordt gedekt door verzekeringsmaatschappijen. Dat meldt belangenvereniging Verbond van Verzekeraars (VvV) donderdag. Hoeveel schade er precies is, is nog niet duidelijk. VvV zegt dat dit pas duidelijk wordt als het water is gezakt

Sinds gisteren hebben veel plaatsen in Limburg te maken met zeer zware regenval en overstromingen. De schade aan huizen en bedrijfspanden is enorm. Verzekeraars melden dat veel schade wordt gedekt, ook als deze is veroorzaakt door bijvoorbeeld stroomuitval.

Ook bezitters van auto's die zijn beschadigd en allrisk of casco zijn verzekerd, krijgen een vergoeding. Wel zegt de VvV dat de dekking per verzekering verschilt en dat gedupeerden daarom goed moeten kijken naar de polisvoorwaarden.

Bij verzekeraar Interpolis stroomden de schademeldingen woensdag binnen. Rond 13.00 uur had het bedrijf al zo'n vierhonderd meldingen ontvangen vanuit Limburg. Dat aantal liep in de afgelopen uren verder op. Hoe groot het schadebedrag is, is nog niet duidelijk.

296 miljoen euro weerschade in 2020

De VvV maakte woensdag ook bekend dat er vorig jaar in Nederland 296 miljoen euro schade was door extreem weer. Grootste boosdoener waren de stormen. Die zorgden voor een kostenpost van 180 miljoen euro, vooral door storm Ciara, die op 9 februari 2020 over ons land raasde en voor 80 miljoen euro schade veroorzaakte.

Volgens Timo Brinkman, klimaatexpert bij het verzekeraarsverbond, moeten Nederlanders zich voorbereiden op meer extreem weer in de komende jaren. Zo hebben de stormen op de Atlantische Oceaan zich de afgelopen decennia 200 kilometer naar het noorden verplaatst en zet dat de komende jaren door, wat negatieve gevolgen heeft voor Nederland. "Daarnaast verwachten we een toename van extreme regen en hagel", aldus Brinkman.