Ierland blijft weigeren deel te nemen aan de plannen voor een wereldwijd belastingtarief van 15 procent. Dat zei de Ierse premier Paschal Donohoe woensdag tegen staatsomroep RTE, als reactie op mediaberichten dat het land toch zou aansluiten bij de wereldwijde belastingplannen.

Onlangs sloten 130 landen een akkoord waarin ze afspraken in de toekomst een belastingtarief van 15 procent voor bedrijven in te voeren. Dit moet voorkomen dat bedrijven zich vestigen in landen waar ze amper activiteiten hebben, maar die wel een laag belastingtarief tarief kennen. Deze vorm van belasting ontwijken is veel overheden een doorn in het oog. Ook spraken de landen af dat bedrijven belasting moeten betalen in het land waar de omzet is behaald.

Ierland is vanwege het lage belastingtarief populair als vestigingsplaats bij veel bedrijven, waaronder Facebook en Apple. Het land wil dat voordeel dan ook niet zomaar opgeven. Het is een van de landen die daarom het akkoord van de 130 landen niet steunt. Andere landen die dat niet doen, zijn onder meer Estland, Hongarije, Nigeria en Barbados.

Donohoe zegt wel te willen onderhandelen, maar dat op basis van het lagere percentage van 12,5 procent te willen doen. "Dit tarief is al tientallen jaren een belangrijk onderdeel van ons economisch beleid. Ierland blijft zich inzetten voor de mogelijkheid die kleine landen hebben om een concurrentievoordeel te behalen."

Nieuwsmedium Irish Examiner had woensdag juist op basis van overheidsbronnen geschreven dat Ierland het percentage van 12,5 procent zou willen loslaten. Het land zou willen voorkomen als een internationale paria te worden gezien. De Ierse premier spreekt die berichten nu dus tegen.