Bij Nederlandse vakantiegangers geliefde bestemmingen zoals Ibiza en de Canarische Eilanden gaan op oranje. Reizen ernaar toe wordt ontraden, juist nu het hoogseizoen op volle toeren moet gaan draaien. Nederland is op de Europese kaart inmiddels rood gekleurd, wat vooral tot meer onduidelijkheid voor de reiziger leidt.

"In iets meer dan een week is het perspectief totaal veranderd", zegt directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR. "Tienduizenden vakantiegangers zien hun vakantie in het water vallen." Reisorganisaties TUI en Sunweb sluiten zich - met frisse tegenzin - aan bij het reisadvies van de overheid en schrappen voorlopig hun reizen naar de Spaanse eilanden, het vasteland van Portugal en Cyprus. Het vasteland van Spanje was al oranje.

Alleen Corendon laat de reisadviezen voor wat ze zijn. "We laten mensen zelf kiezen of ze willen gaan of niet", zegt CEO Steven van der Heijden. "De situatie in Nederland en de gebieden die nu op oranje staan of gaan, is niet heel verschillend." Bij alle touroperators geldt dat mensen die een reis hebben geboekt naar een van de oranje bestemmingen, in alle gevallen hun geld terug kunnen krijgen of kunnen omboeken.

Sunweb is blij dat Griekenland hun grootste bestemming is en reizen daarheen nog wel is toegestaan. "Het is wel zonde dat de onzekerheid over reizen zo is toegenomen", zegt een woordvoerder van de op een na grootste reisorganisatie van Nederland.

"Festivalorganisatoren krijgen compensatie van de overheid omdat hun evenementen worden geschrapt. Wij moeten tienduizenden evenementen schrappen, we noemen dat boekingen", zegt ANVR-directeur Oostdam. "Qua timing is dit heel ongelukkig, we zitten middenin het hoogseizoen."

Hij verwijt het kabinet dat de coronamaatregelen te snel versoepeld zijn en dat 'code rood' ineens een ding is geworden. "Tot een paar weken geleden was Nederland maandenlang roodgekleurd op de Europese kaart. Als dat weer zo wordt, verandert dat in principe niks aan het reizen, maar mensen denk nu dat ze niks meer kunnen boeken", aldus Oostdam. "Het is echt niet zo dat Europa nu ineens als een oester sluit."

De regels voor reizen blijven hetzelfde, ook nu Nederland inderdaad weer rood is, verzekert hij. "Waarbij het coronacertificaat leidend is. Wie gevaccineerd is, recent negatief getest of corona heeft gehad, hoeft echt niet in quarantaine." De ANVR-voorman kan zich niet voorstellen dat landen daar vanaf zullen wijken. "Dat zou tegen de Europese afspraken zijn."

TUI Nederland heeft laten weten tienduizenden vakantiegangers te moeten teleurstellen, bij Sunweb gaat het om duizenden.

Sinds vorige week heeft de regio Noord vakantie, vanaf vrijdag is het de beurt aan de regio Midden.