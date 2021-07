Schadeverzekeraar Interpolis had donderdag rond 13.00 uur al zo'n vierhonderd schademeldingen binnen in verband met de extreme regenval in met name Limburg. De verzekeraar gaat ervan uit dat dit aantal in de loop van donderdag verder oploopt, aangezien de wateroverlast nog steeds toeneemt.

Er is geen schadebedrag bekend. "Daar kunnen we nog niks over zeggen", laat een woordvoerder van Interpolis desgevraagd weten. De schademeldingen hebben vooral betrekking op ondergelopen kelders en garages. "Het water loopt letterlijk over de drempels naar binnen."

De meeste meldingen komen uit Heerlen, gevolgd door Valkenburg aan de Geul en Kerkrade. Maar ook in plaatsen als Gulpen-Wittem, Landgraaf en Voerendaal is veel waterschade. "Limburg wordt veruit het hardst getroffen", zegt de woordvoerder van Interpolis. "Er zijn ook meldingen uit Noord-Brabant en Gelderland."

Een aantal van ruim vierhonderd is volgens Interpolis veel. "Zo veel meldingen krijgen we ook wel eens bij stormschade, maar dan heb je het over het hele land."