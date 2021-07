Het doorgaan van sportevenementen en het Eurovisie Songfestival dit jaar, is terug te zien in de verkoop van reclamespots door Ster. De omzet kwam over de eerste zes maanden van het jaar uit op 97,2 miljoen euro.

Daarbij gaat het om inkomsten uit televisie, radio en online reclames. De omzet lag daarmee in het eerste half jaar 36 procent hoger dan vorig jaar, toen het annuleren van evenementen aan de orde van de dag was.

"De omzet is ook hoger dan in de eerste helft van 2019", aldus Ster. Destijds werd in de maanden tot en met juni 96,8 miljoen euro aan reclames bij de publieke omroep gespendeerd. "Het vertrouwen onder adverteerders lijkt te zijn teruggekeerd. Veel merken, waaronder de zwaar getroffen reissector, zijn weer volop te zien en horen."

Aan inkomsten van reclames op tv kwam dit jaar 43 procent meer binnen dan vorig jaar en 7 procent meer dan in 2019. "De goede halfjaarcijfers van 2021 zijn net als in 2019 gedeeltelijk te danken aan de sportprogrammering van de publieke omroep." Toen werd het WK vrouwenvoetbal gespeeld. Nu waren het het EK voor mannen en de Tour de France die de kar trokken.

De Olympische en Paralympische Spelen staan nog op de rol.