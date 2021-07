DSM laat een nieuw hoofdkantoor bouwen in Maastricht. Sinds 1902 was de hoofdzetel van het chemieconcern gevestigd in het eveneens Limburgse Heerlen. Het bedrijf zegt dat het nieuwe kantoor meer zal voldoen aan de nieuwe manier van - hybride - werken.

De nieuwe locatie moet eind 2023 in gebruik genomen kunnen worden. DSM is ooit ontstaan als staatsmijnbouwbedrijf, de afkorting staat voor Dutch State Mines. De mijnbouw vond plaats in Limburg.

Het nieuwe hoofdkantoor komt in hartje Maastricht, vlak bij het station. Op het perceel staan nu twee gebouwen: een historisch monument en een bioscoop. "Die worden samengevoegd, gerenoveerd en opgeknapt", aldus DSM.

"Het huidige hoofdkantoor van DSM in Heerlen is jarenlang een goede thuisbasis geweest." Het kantoor van DSM in Sittard gaat definitief dicht. "DSM zal nauw samenwerken met de gemeente Heerlen om een geschikte nieuwe eigenaar voor het kantoor in Heerlen te vinden."