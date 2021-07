De accijnsopbrengsten voor de Nederlandse Staat zijn in de eerste drie maanden van dit jaar 40 miljoen euro lager uitgevallen dan in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden we nog maar net geconfronteerd met de coronacrisis. Via brandstoffen en bier kwam veel minder accijns binnen, alleen via sigaretten en shag aanzienlijk meer.

Uit de recentste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar in totaal dik 2,77 miljard euro aan accijns is binnengekomen. Dat is 40 miljoen euro minder dan een jaar eerder, toen de opbrengst iets meer dan 2,81 miljard euro was.

Doordat er veel minder auto is gereden in de eerste drie maanden van dit jaar, als gevolg van de coronamaatregelen, hebben we ook veel minder getankt, en dat sijpelt duidelijk door in de accijnsopbrengst. Via benzine kwam 87 miljoen euro minder aan belasting binnen, op diesel en lpg zo'n 31 miljoen euro.

Wat er verloren ging aan accijnsopbrengst via benzine, werd volledig gecompenseerd door wat rokers de schatkist opleverden aan accijns. Dat was exact 87 miljoen euro meer. Dit wil niet zeggen dat er veel meer gerookt is; de accijnzen op roker zijn vergeleken met een jaar geleden flink hoger.

De accijns op tabak ging vorig jaar na het verstrijken van het eerst kwartaal flink omhoog. Op 1 april 2020 werd een pakje sigaretten door de accijnsverhoging 1 euro duurder en shag 2,50 euro duurder.

Bier leverde minder op, wijn en sherry juist meer

De coronamaatregelen zijn ook terug te zien in de accijnsopbrengst via bier. Die liep in de eerste drie maanden van dit jaar met 10 miljoen euro terug, vergeleken met het eerst kwartaal van 2020. In de eerste maanden van 2020 had Nederland nog geen last van de coronacrisis.

Wijn leverde de schatkist dan weer wel meer accijns op: 1 miljoen euro. Hetzelfde geldt voor sherry en port. Sterkedrank leverde juist weer 1 miljoen euro minder op.

Accijns wordt in de regel geheven over de hoeveelheid van een product, dus per pakje sigaretten of per fles wijn, en niet als een percentage van de prijs zoals bij btw wel het geval is.