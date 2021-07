De Chinese economie is in het tweede kwartaal met 7,9 procent gegroeid, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dat vertekent het beeld enigszins, aangezien de coronacrisis het land toen nog in haar greep hield.

De groeicijfers die door het Chinese statistiekbureau bekend werden gemaakt, zijn wel flink lager dan die over het eerste kwartaal. In de eerste maanden van 2021 groeide de Chinese economie met een duizelingwekkende 18,3 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Dat percentage werd nog sterker beïnvloed door hoe slecht de situatie in het jaar ervoor was. Begin 2020 dook het coronavirus op in China, waarna fabrieken en het hele sociale leven geruime tijd op slot gingen.

China sloot afgelopen maart officieel het coronaboek, toen de regerende Communistische Partij verklaarde dat het virus onder controle was en alles werd vrijgegeven.