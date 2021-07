Just Eat Takeaway (JET), het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, is uitgegroeid tot een van de grootste bezorgplatforms ter wereld. Het van oorsprong Nederlandse bedrijf lijfde dit jaar het Amerikaanse Grubhub in. Het aantal door de nieuwe combinatie bezorgde maaltijden is in het eerste halfjaar meer dan verdubbeld, tot ruim 235 miljoen.

"We hebben Just Eat Takeaway.com en Grubhub gecombineerd tot een van de grootste bezorgplatforms ter wereld", aldus oprichter en CEO Jitse Groen van het bedrijf bij de bekendmaking van cijfers over het eerste half jaar. Het aantal afgeleverde maaltijden van de nieuwe combinatie groeide met 106 procent.

Die cijfers laten qua aantal bezorgmaaltijden forse groei over de hele linie zien. In Nederland werden 37 meer bestellingen bij het platform geplaatst, in aantallen waren het er 31,4 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk, waar Just Eat zijn oorsprong heeft, groeide het aantal bestellingen met 76 procent tot 135 miljoen.

Het aantal bestellingen via de nieuwe verworven Amerikaanse poot, Grubhub, nam met 27 procent toe tot 134,4 miljoen. Groen zegt te verwachten dat de nieuwste overname in de tweede helft van dit jaar winstgevend wordt.

In alle landen waar JET actief is bij elkaar, kwam het aantal bestellingen via de platform uit op meer dan een half miljard, een groei van 51 procent. Het bedrijf bezorgt ook maaltijd in onder andere Duitsland en Canada.