Reisorganisaties TUI en Sunweb annuleren alle vakantietrips met vertrek vanaf vrijdag 16 juli naar de Spaanse eilanden, waaronder de zeer populaire bestemmingen Ibiza, Gran Canaria en Mallorca. Die gebieden zijn door de Nederlandse overheid op oranje gezet, net zoals het vasteland van Portugal en het eiland Cyprus. Corendon laat zijn vakantiereizen doorgaan, laat CEO Steven van der Heijden desgevraagd weten aan NU.nl.

Corendon voert ook al enige tijd vakantiereizen naar Turkije uit. "Dat land heeft nooit op geel gestaan", zegt topman Van der Heijden. "Als klanten willen gaan en we kunnen de reis uitvoeren, dan gaan we ook", zegt hij. Als te veel mensen die geboekt hebben zelf annuleren, wordt wellicht alsnog een streep door een reis gehaald.

"Klanten mogen reizen naar oranje gebieden altijd gratis annuleren of omboeken. Als ze toch willen gaan en ze hebben nog niet voldaan aan de eisen van het coronacertificaat, dan bieden wij ze een sneltest aan voor de terugreis", zegt de CEO van Corendon. Als die positief uitpakt, zorgt de organisatie voor verblijf en een nieuwe terugreis.

Volgens Van der Heijden verschilt de situatie in de landen en gebieden die nu op oranje staan of gaan, niet veel met die in Nederland. De TUI- en Sunweb-reizigers van wie de reis niet doorgaat, kunnen ook gratis omboeken of krijgen hun geld terug.

De eilanden die op oranje zijn gegaan, zijn de Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera) en de Canarische Eilanden (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma en El Hierro). De maatregel van TUI om niet meer naar de eilanden te reizen, geldt voorlopig tot maandag 2 augustus.

De rest van Spanje was al oranje gebied. Tot dusver waren de eilanden daar een uitzondering op en golden ze als geel gebied, wat minder ernstig is. Een oranje reisadvies houdt in dat je alleen noodzakelijke reizen naar dergelijke gebieden mag maken.

Maatregel treft tienduizenden vakantiegangers

Volgens TUI zijn momenteel vele duizenden Nederlanders op vakantie op deze eilanden en tienduizenden zouden de komende weken vertrekken. Op een aantal van deze eilanden lopen de coronabesmettingen op. "Helaas wordt er door de overheid en de gezondheidsinstanties geen onderscheid gemaakt tussen de eilanden en kleuren ze allemaal oranje", aldus TUI.

Reizigers die nu op vakantie zijn op de Spaanse eilanden kunnen de vakantie in principe afmaken en met de geplande terugvlucht naar huis komen, zegt het bedrijf. Vanaf zondag 18 juli wordt voor de terugkomst in Nederland een coronatest verplicht gesteld voor wie niet volledig gevaccineerd is of geen coronabewijs heeft. "Die kan ter plaatse worden afgenomen, we informeren onze reizigers daarover", aldus de reisorganisatie.

Touroperator Sunweb zegt ook geen vakantiereizen meer uit te voeren als de eilanden code oranje krijgen. "We hebben het beleid om de kleurcodes van de overheid te volgen. Dus naar gebieden die oranje of rood zijn gekleurd, voeren we geen vakantievluchten meer uit", aldus een woordvoerder van Sunweb.