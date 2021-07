Reisorganisatie TUI heeft besloten om vanaf 16 juli alle vakantietrips naar Spaanse eilanden, zoals Gran Canaria en Mallorca, te schrappen. Dat heeft het bedrijf woensdagavond bekendgemaakt. Reden hiervan is het oranje reisadvies dat gaat gelden voor de eilanden.

Reizigers krijgen hun geld terug en kunnen zelf nog een andere bestemming uitzoeken, aldus TUI. Het gaat om de Balearen (Mallorca, Ibiza, Menorca en Formentera) en de Canarische eilanden (Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma en El Hierro). De maatregel om niet meer naar de eilanden te vliegen, geldt voorlopig tot maandag 2 augustus.

De rest van Spanje is al oranje gebied, maar tot dusver waren de eilanden daar een uitzondering op en hadden ze code geel, wat minder ernstig is. Dat gaat dus veranderen en dat noopt TUI tot het annuleren van de reizen. Een oranje reisadvies houdt in dat je alleen noodzakdelijke reizen naar dergelijke gebieden mag maken.

Volgens TUI zijn momenteel vele duizenden Nederlanders op vakantie op deze eilanden en nog tienduizenden zouden de komende weken vertrekken. Op een aantal van deze eilanden lopen de coronabesmettingen op. "Helaas wordt er door de overheid en de gezondheidsinstanties geen onderscheid gemaakt tussen de eilanden en kleuren ze allemaal oranje", aldus TUI.

Reizigers die getroffen worden door de annuleringen worden door TUI persoonlijk ingelicht. De reisorganisatie heeft op de website een pagina voor meer informatie ingericht.

Reizigers die nu op vakantie zijn op de Spaanse eilanden kunnen die in principe afmaken en op de geplande terugvlucht naar huis komen, zegt het bedrijf. Vanaf zondag 18 juli wordt voor de terugkomst in Nederland een test verplicht gesteld voor wie niet volledig gevaccineerd is of geen coronabewijs heeft. "Die kan ter plaatse worden afgenomen, we informeren onze reizigers daarover", aldus de reisorganisatie.