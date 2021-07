Vakbonden en werkgevers zijn het woensdag eindelijk eens geworden over een nieuwe cao voor 160.000 werknemers in de metaal- en elektro-industrie. Vakbonden organiseerden al maandenlang verspreid over het land stakingen, omdat ze het niet eens waren met het bod dat werkgevers hadden gedaan.

Onder meer bij truckbouwers Scania en DAF en bij VDL Nedcar en Tata Steel is actie gevoerd. Uiteindelijk hebben de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers een akkoord bereikt over een eerste loonsverhoging van 2,3 procent, met terugwerkende kracht per 1 juli dit jaar. Op 1 februari 2022 komt daar nog eens 3 procent bij.

Ook kwamen beide partijen overeen dat werknemers die al op 1 december 2020 in dienst waren een eenmalige compensatie krijgen voor de gemiste loonsverhoging tussen die datum en 1 juli 2021. 1 december is de datum waarop de vorige cao afliep.

Daarnaast krijgen minimaal 2.400 uitzendkrachten een vast contract aangeboden en worden de jeugdlonen afgeschaft. Ook komt er een regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen die een zwaar beroep uitoefenen.

De leden van de vakbonden moeten het akkoord nog wel goedkeuren. Daar krijgen ze ruim de tijd voor, ze kunnen tot de tweede week van september hun stem uitbrengen.