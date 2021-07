Nederlanders boeken sinds vorige week minder vakanties. Mensen wachten even af vanwege zorgen over de toename van het aantal coronabesmettingen in veel Europese landen en de kleurcode van Nederland op de Europese coronakaart, zeggen meerdere reisorganisaties en hun belangenvereniging ANVR. Tot veel annuleringen of omboekingen heeft de situatie nog niet geleid.

Review- en boekingswebsite Zoover zegt dat de reisbranche deze maand weer is ingestort. De site meldt een afname van het aantal boekingen op zijn platform van 25 procent in een week tijd. De site ziet dat Nederland nu weer de populairste vakantiebestemming is, al zijn er nog maar weinig accommodaties beschikbaar.

Touroperator TUI meldt geen percentages, maar spreekt van "een dip" sinds de berichtgeving over code rood toenam. Reisorganisatie Sunweb ziet daarnaast een toename van het aantal vragen vanuit klanten. Het bedrijf legt de schuld bij de onrust die het kabinet vorige week zaaide over de mogelijke verandering van de kleurcode.

Branchevereniging voor reisorganisaties ANVR ziet ook dat de vraag is afgenomen. Mensen zouden door berichtgeving over code rood onzekerder worden. "Maar wij proberen ook aan te geven dat code rood niet hoeft te betekenen dat je niet kunt reizen."

Volgens een woordvoerder kunnen mensen met een iets gedegenere voorbereiding alsnog van een vakantie genieten. De organisatie raadt aan om de reisapp van het ministerie van Buitenlandse Zaken in de gaten te houden om te kijken wat de maatregelen per vakantieland zijn.

In juni tienmaal zoveel boekingen als in winter

Door het versoepelen van de coronaregels werd in juni bij Zoover tien keer zoveel geboekt als in het volledige eerste kwartaal. Dat komt volgens de website doordat de reisadviezen voor populaire bestemmingen werden versoepeld. Voor bijna alle bestemmingen zaten de boekingen half juni weer op het niveau van 2019.

Maar de angst voor een rode kleurcode op de Europese coronakaart zorgde voor een afname van het aantal boekingen. "Mensen zijn bang dat er op hun vakantiebestemmingen bijzondere maatregelen gaan gelden", zegt directeur Judith Eyck. "Voor de reisbranche is het dramatisch wat er nu gebeurt." Zij verwacht dat het aantal annuleringen toeneemt zodra het Nederlandse reisadvies voor vakantielanden oranje wordt.