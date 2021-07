Een echt pistool dat lijkt alsof het van LEGO-blokjes is gemaakt heeft geleid tot irritatie bij de Deense speelgoedfabrikant. Wapenproducent Culper Precision wilde met het kleurrijke pistool aantonen dat wapens er zijn voor iedereen en dat de schietsport een leuke activiteit is. LEGO zelf was niet enthousiast, melden diverse media.

Volgens Culper is het nieuwe pistool, genaamd Block19, gemaakt om "het pure plezier van het vuren van een wapen te benadrukken". Hiermee wilde het bedrijf aantonen dat wapens "voor iedereen" zijn en "het hebben en gebruiken van een vuurwapen een verantwoordelijke en plezierige activiteit is".

Het bedrijf benadrukt bovendien dat alleen mensen die een vergunning hebben het wapen kunnen kopen.

Het is volgens de Amerikaanse wet niet toegestaan om speelgoed te maken dat lijkt op een pistool, maar het is niet verboden om een pistool te maken dat lijkt op speelgoed. Toch waren antiwapengroepen zeer ontstemd over het pistool en benaderden ze LEGO erover.

De Denen stuurden een brief aan de fabrikant waarin ze eisten dat de producent het pistool uit de handel zou nemen. Na overleg met juristen heeft Culper Precision besloten het pistool inderdaad uit de handel te halen. Het wordt dan ook niet meer aangeboden op de website van het bedrijf.